Calciomercato Roma, Pinto incontra Carnevali. Il gm: “Frattesi? Io voglio solo vendere” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto è a Milano in queste ore, pronto a dare il via al mercato della Roma, sia in entrata che in uscita.

Il general manager ha in programma diversi incontri nelle prossime ore, tra questi un faccia a faccia con Carnevali, dirigente del Sassuolo, per parlare soprattutto di Davide Frattesi.

L’amministratore delegato del club emiliano ha già avuto modo di incontrare ieri i dirigenti di Juventus e Inter, le altre due società interessata al centrocampista.

Il Sassuolo ha già fatto sapere di valutare Davide Frattesi 30 milioni di euro. Nell’affare potrebbero però rientrare delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino.

Tra queste anche Cristian Volpato, trequartista giallorosso che è da tempo nel mirino del club neroverde. Al termine dell’incontro, Pinto e Carnevali si sono mostrati molto sorridenti. Alla domanda su Frattesi, l’ad del Sassuolo ha detto: “E’ presto”, mentre il general manager della Roma ha risposto ridendo: “Io voglio solo vendere”.

