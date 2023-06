Viña, fallisce il pressing degli agenti sul Bournemouth: niente riscatto, il terzino torna alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Matias Viña torna alla Roma. Il Bournemouth ha deciso di non spendere i 15 milioni di euro pattuiti per il riscatto del terzino.

Fallisce il pressing degli agenti del calciatore che in questi giorni avevano provato a convincere il club inglese a puntare sul giocatore uruguaiano.

Viña dunque farà ritorno a Trigoria, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La sua avventura in Premier per il momento finisce qui.

Fa invece il percorso inverso Diego Llorente: la Roma ha comunicato al Leeds che non spenderà i soldi per il suo riscatto, ma nelle prossime settimane si proverà a capire se ci sarà lo spazio per una nuova trattativa.