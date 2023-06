Abraham operato a Londra, la Roma: “Intervento terminato con successo”. Sky Sport: “Fuori per 8-9 mesi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

L’intervento, effettuato dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, dottor Massimo Manara, è terminato con successo“.

Recita così il report medico ufficiale della Roma in merito all’operazione dell’attaccante inglese. Il calciatore, fa sapere il club giallorosso, resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del club.

Abraham, aggiunge Angelo Mangiante di Sky Sport, dovrebbe restare fuori dal terreno di gioco per 8-9 mesi.