Calciomercato Roma, derby con la Lazio per Berardi: Pinto tratta sia lui che Frattesi

AS ROMA NEWS – Duello di mercato tra Roma e Lazio in vista per Domenico Berardi.

Lo rivela in questi minuti il sito Calciomercato.com. Oggi Tiago Pinto ha incontrato Carnevali e sul piatto c’è anche il nome dell’attaccante oltre a quello di Frattesi.

L’esterno offensivo del Sassuolo potrebbe lasciare i neroverdi in estate, e su di lui ora c’è il pressing sia della Roma che della Lazio, pronte a sfidarsi in un vero e proprio derby di mercato. Defilato il Milan, che dopo l’addio di Massara e Maldini sembra essere uscito dalla corsa.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti: nel mirino di Pinto ci sono i due calciatori del Sassuolo.

Fonte: Calciomercato.com