TIAGO PINTO: “Il difensore? Il mercato è chiuso, pensiamo al campo. Il rinnovo di Zaniolo non sarà mai un problema”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Udinese-Roma.

Ecco le dichiarazioni del general manager del club capitolino sulla partita che si sta per giocare alla Dacia Arena:

Mou l’ha convinta sul difensore subito?

“Ho già risposto a lungo in conferenza stamta. Il mercato è chiuso, dobbiamo essere concentrati su queste sette partite prima della pausa. Sul mercato sono stanco, ne parliamo a gennaio”.

La chiamata con l’agente di Zaniolo?

“Mi ha messo in difficoltà, adesso sarà più difficile il rinnovo dopo che ha cantato Grazie Roma, è anche un cantante (ride, ndr). Abbiamo un grande rapporto con l’agente e col giocatore, lui è un grande asset del club e non è mai stato un problema per noi, e anche lui riconosce che la Roma lo sa tutelare. La scorsa stagione era di ripresa. Il suo rinnovo, abbiamo un patto con Vigorelli per lasciare andare così i giornali scrivono, ma il suo rinnovo non sarà mai un problema”.

Fonte: DAZN