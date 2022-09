(LIVE!) UDINESE-ROMA: 2-0 (5′ Udogie, 56′ Samardzic). Dentro Zalewski, fuori Mancini

AS ROMA NEWS – Trasferta insidiosa per la Roma di Mourinho, che questa sera affronta l’Udinese di Sottil alla Dacia Arena.

I friulani sono partiti molto bene in campionato e daranno parecchio filo da torcere a Dybala e compagni, alla ricerca della vittoria che permetterebbe ai giallorossi di tornare a comandare la classifica.

Vi lasciamo alle ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori e poi al racconto delle emozioni del match con la consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

65′ – CAMBIO ROMA: dentro Zalewski, fuori Mancini.

63′ – TRIPLO CAMBIO UDINESE: dentro Beto, Lovric e Makengo. Fuori Success, Arslan e Samardzic.

62′ – Ammonito Udogie.

60′ – PALO ROMA! Mancini di testa, sul solito angolo, colpisce il legno! Sfortunata stavolta la Roma.

56′ – GOL DELL’UDINESE. Segna Samardzic con una conclusione potente da fuori area, Rui Patricio non blocca e la palla si insacca. Errore del portoghese, continuano i regali agli avversari.

55′ – Roma che si innervosisce e si scompone, ne approfitta l’Udinese che prova a spingere.

52′ – Ammonito Pellegrini per proteste.

48′ – Celik steso in area da Becao poco prima che calciasse in porta, proteste dei giocatori. Il Var non interviene.

46′ – Si riparte, nella Roma subito dentro Celik e Belotti. Escono Karsdorp e Cristante.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Primo tempo che si chiude qui: la Roma paga a caro prezzo l’errore iniziale di Karsdorp, che ha pesato su una partita già piuttosto complicata. La reazione dei giallorossi però è stata sterile, solo Dybala ha provato ad accendere la luce con le sue giocate. Serve molto di più nella ripresa per ribaltarla.

45’+1′ – Ammonito Mourinho per proteste.

45′ – Tre minuti di recupero.

45′ – Ammonito Dybala per un fallo a centrocampo.

41′ – Conclusione potente di Pereya dopo un cross sul secondo palo, blocca Rui Patricio.

37′ – Roma per adesso che crea qualche timido pericolo solo dai calci da fermo alla ricerca dei colpi di testa dei giocatori. Troppo poco.

28′ – OCCASIONE UDINESE: errore in uscita palla di Mancini, Deulofeu riconquista la sfera e calcia dal limite mandando la palla fuori non di molto.

27′ – Udinese pericolosa su angolo, colpo di testa di Success con palla sul fondo.

20′ – La Roma sta provando a reagire ma l’errore iniziale in una partita complicata come questa pesa parecchio.

17′ – CAMBIO UDINESE: problema per Bijol, dentro Ebosse.

14′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola lancia bene Dybala in area, gran controllo di petto dell’argentino che poi calcia col sinistro, Silvestri salva in angolo!

10′- Il gol ha ovviamente dato entusiasmo all’Udinese, mentre la Roma è frastornata per l’ennesimo gol incassato dopo pochi minuti di gioco.

5′ – GOL UDINESE. Clamorosa leggerezza di Karsdorp che di petto prova a passarla a Rui Patricio, Udogie intuisce e si fionda sul pallone, scaraventandolo alle spalle del portiere.

1′ – OCCASIONE ROMA! Dybala va via in velocità e al limite calcia col sinistro, palla di poco a lato! Subito una fiammata sull’asse Abraham-Dybala!

0′ – Fischia Maresca, comincia Udinese-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLA DACIA ARENA

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Silvestri: Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento: non ci sono sorprese, tornano Karsdorp e Spinazzola sulle fasce.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #UdineseRoma 🟨 DAJE ROMA DAJE 🟥#ASRoma pic.twitter.com/rgN276bi06 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 4, 2022

Ore 19:40 – Comunicata in anteprima da Sky Sport la formazione ufficiale della Roma, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno, clima fresco a Udine. Campo di gioco in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

UDINESE-ROMA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. All.: Sottil.

A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Jajalo, Beto, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski, Semedo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Celik, Zalewski, Viña, Keramitsis, Tripi, Camara, Bove, Volpato, Shomurodov, Belotti.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

GUARDALINEE: Di Vuolo e Rossi.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Ghersini.

AVAR: Valeriani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini