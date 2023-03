TIAGO PINTO: “Ringrazio Pellegrini e Belotti per il senso di appartenenza, sono un esempio per gli altri”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Real Sociedad-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Europa League che si sta per giocare all’Anoeta Stadium:

Wijnaldum per Matic, cosa cambia tatticamente?

“Penso che cambia abbastanza, le caratteristiche del giocatore sono diverse: porta palla, cerca spazi tra le linee, sta cercando il suo miglior rendimento ma penso che alla fine può essere importante oggi e può essere un buon aiuto per noi.”

Sul ritorno di Belotti e Pellegrini.

“Queste cose a me colpiscono, ho avuto la possibilità di vivere da vicino quello che è stato il loro atteggiamento e come si sono comportati, sempre con la testa di voler tornare il prima possibile. Andrea dopo l’intervento è andato a Trigoria, oggi ringrazio entrambi per questo senso di appartenenza. Sono un esempio per gli altri.”