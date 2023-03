Matic out per un virus intestinale: contro la Real Sociedad non sarà nemmeno in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta tegola in casa Roma a poche ore dalla sfida contro la Real Sociedad, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Josè Mourinho deve rinunciare a Nemanja Matic per colpa di un virus intestinale che lo terrà fuori dalla partita. Il serbo, senza questo problema, sarebbe partito titolare.

Una brutta notizia per la Roma e per l’allenatore giallorosso, che perde il suo giocatore migliore in mediana. Matic non sarà presente nemmeno in panchina. Toccherà a Wijnaldum sostituirlo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo