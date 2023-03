Italia U19: Missori, Pisilli e Faticanti convocati per le gare contro Germania, Slovenia e Belgio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Saranno ben tre i calciatori della Roma Primavera che vestiranno la maglia dell‘Italia e prenderanno parte alla seconda fase di qualificazione dell’Europeo Under 19 in programma a Brema dal 22 al 28 marzo.

Tra i 20 convocati dal ct Alberto Bollini, figurano infatti Filippo Missori, Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti. Anche Mastrantonio, attualmente in prestito alla Triestina, in lista. Gli Azzurrini sfideranno la Germania (22 marzo alle 12), la Slovenia (25 marzo alle 12) e il Belgio (28 marzo alle 12).

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Ayode (Fiorentina), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’andrea (Sassuolo), Francesco Esposito ( Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).

Fonte: figc.it