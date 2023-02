TIAGO PINTO: “Zaniolo ha bloccato tanto il nostro mercato. Mourinho? Vi ho già fatto capire in conferenza…”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Lecce-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Via del Mare:

Mourinho ha detto che sarebbe potuto andare via, c’è stata davvero? C’è una clausola che gli permette di liberarsi?

“Abbiamo avuto già modo di parlarne in conferenza. Vorrei parlare del Lecce, di Corvino che è uno dei migliori ds, e invece voi mi fate le stesse domande. Non parlo tanto bene l’italiano, ma vi ho già fatto capire mercoledì”.

La Champions League è imprescindibile per Mourinho?

“Non abbiamo bisogno di più pressioni, siamo una squadra che ha un leader identificato che è Mourinho, tutti noi lo riconosciamo come tale e tutti siamo nella stessa barca per raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo quello che vogliamo fare, ma non diciamo tutti i giorni che il mondo sarà perfetto se andiamo in Champions. Preoccupiamoci del Lecce prima”.

Zaniolo, cessione che vi ha bloccato?

“Sì, è vero. Non voglio parlare sempre di Nicolò, ma ci ha bloccato tanto il mercato. Ora c’è Gini, andiamo avanti, non troviamo scuse e alla fine vediamo che succede”.