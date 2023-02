(LIVE!) LECCE-ROMA, le formazioni ufficiali: Zalewski a destra, confermati Matic e Cristante in mezzo

AS ROMA NEWS – Allo Stadio di Via del Mare va in scena il match del sabato pomeriggio tra il Lecce e la Roma, gara valida per la 22esima giornata di campionato.

I capitolini puntano a vincere per raggiungere l’Inter al secondo posto, ma soprattutto per approfittare dello scontro diretto tra Lazio e Atalanta di questa sera e consolidare la posizione in zona Champions.

I salentini, attualmente 14esimi e a nove lunghezze dalla zona retrocessione, vorranno fare bella figura davanti al proprio pubblico e ottenere punti importanti per mantenere a distanza di sicurezza il terzultimo posto in campionato.

LE ULTIME DAL VIA DEL MARE

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale del Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ore 16:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport in anteprima: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra Lecce. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

LECCE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Banda, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Oudin, Voelkerling-Persson, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Camara, Bove, Tahirovic, Belotti, Celik, Solbakken, Wijnaldum, Volpato.

Arbitro: Aureliano (Bologna).

Assistenti: Vecchi e Perrotti.

IV uomo: Sacchi.

Var: Guida. Avar: Prontera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini