LECCE-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sbatte contro Falcone e rallenta la sua corsa Champions. Contro il Lecce è solo uno a uno, i giallorossi salgono di nuovo al terzo posto raggiungendo il Milan.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Via del Mare per affrontare i salentini nel match di campionato:

Rui Patricio 6 – Non ha responsabilità sul gol del vantaggio dei padroni di casa. Per il resto non viene di fatto mai impegnato.

Mancini 6 – Difensivamente non sbaglia nulla, ma qualche errore di troppo nei tanti rilanci finiti nel vuoto.

Smalling 6 – Nel primo tempo annulla Colombo, nella ripresa lo soffre un po’ di più. Ma ne esce comunque bene.

Ibanez 6 – Parte male ed è anche sfortunato in occasione dell’autogol che mette subito la partita in salita. Poi però si riprende con una prestazione preziosa.

Zalewski 6 – Così così. Gioca fuori ruolo, e ogni tanto si nota nelle scelte degli inserimenti. Ma fa il suo.

Matic 6,5 – Comanda le operazioni a centrocampo con piglio e personalità. Esce stremato nella ripresa. Dall’84’ Wijnaldum sv.

Cristante 6 – Solito lavoro sporco in mezzo al campo, quello che Mou gli chiede.

El Shaarawy 6 – Bel primo tempo: difende con gamba e spinge con qualità. Cala nella ripresa.

Pellegrini 5,5 – Buon lavoro in mezzo al campo nel primo tempo, crolla nella ripresa con troppi errori nell’ultima giocata che pesano nell’economia del match. Dall’87’ Solbakken sv.

Dybala 7 – Perfetta l’esecuzione dal dischetto. Mette Abraham davanti a Falcone con un assist illuminante, ma il portiere si esalta. Si ripete nella ripresa con Pellegrini, ma anche stavolta non viene premiata la sua bella giocata.

Abraham 6,5 – Gioca un primo tempo di grande intensità, mettendo in campo anche qualche bel numero di pregevole fattura, come il tacco a smarcare El Shaarawy. Falcone gli nega per tre volte il gol. Cala alla distanza. Dall’84’ Belotti sv.

JOSE’ MOURINHO 6 – Risultato stretto per la Roma questa sera, con quattro palle gol nitide create contro le zero degli avversari. Il punticino non serve a molto, se non a riacchiappare il Milan al terzo posto. La squadra appare in crescita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini