BARONI: “Grande gara, abbiamo messo in difficoltà la Roma. Con un po’ di fortuna potevamo fare il secondo gol”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marco Baroni, allenatore del Lecce, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Via del Mare contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei salentini ai microfoni dei giornalisti:

Questo punto conferma che il Lecce se la può giocare con tutti?

“È quello che vogliamo fare, lavoriamo per questo. Lo abbiamo fatto con personalità, aggressività e idee. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi, una grande gara. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, gli abbiamo ridotto le possibilità di entrare in area di rigore. Sapevamo che sono molto forti sulle palle inattive. Voglio ringraziare la squadra e fare i complimenti a tutti. Abbiamo mostrato coraggio, abbiamo duellato a tutto campo”.

È soddisfatto dell’attenzione della sua squadra in fase difensiva?

“Abbiamo fatto bene. La squadra è stata compatta, ha portato bene pressione e ha indotto l’avversario all’errore. Abbiamo avuto anche equilibrio. La Roma ha grandi giocatori che in un momento possono inventare una giocata. In queste gare serve anche un pizzico di fortuna, negli ultimi venti metri qualcosina con un po’ più di attenzione si poteva fare, potevamo raddoppiare. Abbiamo sprecato qualche occasione ma la squadra ha fatto quello che doveva”.

Il Lecce sembra un grande gruppo per come gioca.

“Abbiamo fatto un buon possesso, abbiamo personalità e idee. La squadra lavora tanto durante la settimana, sono fortunato ad allenare questo gruppo. È un gruppo che mi stimola e che vuole crescere. Non dobbiamo perdere di vista il nostro percorso e il nostro obiettivo”.

Non vi sentite già salvi?

“Non sento, non sento (ride, ndr). Noi dobbiamo pensare solo al lavoro quotidiano. È un gruppo che in estate è cambiato tantissimo, l’area tecnica mi ha messo a disposizione dei ragazzi bravi e giovani. Il nostro intento è solo quello di migliorarci ogni giorno, non dobbiamo guardare la classifica”.

Umtiti e Baschirotto hanno esperienza e fisicità, si muovono benissimo insieme:

“Chiaramente sono due profili molto diversi. Baschirotto lo avevamo preso come terzino per la sua fisicità, non aveva mai giocato da centrale. Ha messo grande dedizione e ora si è ritagliato un ruolo importante. Umtiti ha sofferto tanto in questi ultimi quattro anni, non aveva mai giocato. Ha lavorato tanto e con umiltà, lo devo frenare perché vuole sempre fare tutto. Era una scommessa per noi e per lui. Ha aiutato tutti i giovani e tutto il gruppo, è un esempio. Fa grandi prestazioni, ha superato i suoi problemi ed era chiaro che un giocatore del suo livello facesse queste prestazioni. Io sono molto contento soprattutto per il suo lavoro in settimana, è un esempio per i giovani e questo mi fa molto piacere”.