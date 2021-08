TIAGO PINTO: “Mercato? Tutto può succedere. Vogliamo tre attaccanti, su Mayoral non mi aspetto novità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato a DAZN nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Salernitana-Roma. Ecco le sue parole:

“Il mercato è il mercato, tutto può succedere ma assieme alla proprietà e a Mourinho abbiamo avuto le stesse idee sulla squadra, sui giocatori che abbiamo preso e che potevano uscire. Sugli attaccanti siamo stati chiari, ne vogliamo 3. Borja Mayoral è un giocatore importante e lo è stato nella scorsa stagione, non mi aspetto che la sua situazione cambi”.

La questione esuberi può condizionare lo spogliatoio?

No, sono due domande diverse. Il problema degli esuberi riguarda non solo la Roma ma il calcio mondiale, ne ha parlato anche Koeman oggi lamentandosi del fatto che non può allenare quasi 30 giocatori. A inizio mercato avevamo 30 giocatori da sistemare, ne abbiamo sistemati tanti e aspettiamo fino alla fine del mercato. E’ stato un lavoro difficile ma anche importante, da parte dei procuratori e degli stessi calciatori che hanno voluto proseguire con la loro carriera. L’ambiente dello spogliatoio è inattaccabile, sono orgoglioso del lavoro fatto da Mourinho e dal suo staff finora.

L’addio di Ronaldo?

E’ uno dei migliori calciatori al mondo, lascia una grande squadra per un altra ma non posso commentare. Peccato che non viene alla Roma (ride, ndr), credo che però da quest’operazione ne escano tutti felici