Tiago Pinto non molla Renato Sanches: pronto il duello col Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La vittoria della Conference League potrebbe regalare alla Roma un tesoretto extra, oltre che un importante ritorno di immagine, e quindi di incassi a lungo termine per le varie future sponsorizzazioni.

Soldi che la Roma ha intenzione di reinvestire sul prossimo mercato. I Friedkin lo scorso anno accesero la fantasia dei tifosi con l’annuncio di Mourinho, stavolta vogliono infiammare il popolo giallorosso con l’ingaggio di un grande acquisto.

Nell’attesa di sapere come si svilupperà il prossimo mercato estivo, Tiago Pinto lavora ai primi rinforzi per la mediana. Accanto al grande regista arriverà anche un mediano box to box che sostituirà Veretout, ma che sarà in grado di giocare titolare nell’undici di Mourinho.

Diversi i giocatori nel mirino degli scout giallorossi, ma il grande obiettivo resta Renato Sanches, centrocampista 24enne de Lille che lascerà la Francia per trasferirsi molto probabilmente in Italia. Radiomercato parla di contatti avanzati con il Milan, ma la Roma vuole usare i propri canali preferenziali per strapparlo ai rossoneri.

Sanches è un giocatore che unisce quantità a qualità. E’ un centrocampista dinamico, forte fisicamente, bravo nel recupero palla ma anche e soprattutto molto rapido e tecnico.

Il giocatore, che fa parte della scuderia di Mendes, è in scadenza di contratto (2023) e chiede uno stipendio da 4,5 milioni di euro all’anno. Non sarà facile battere la concorrenza dei rossoneri, che possono garantirgli la Champions. Ma la Roma ha diverse armi a disposizione, a partire dall’ottimo rapporto con la proprietà del Lille, e proverà a giocarsele tutte fino all’ultimo.

Giallorossi.net – G. Pinoli