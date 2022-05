Solbakken: “L’interesse della Roma? Bello saperlo. Mou è un grande allenatore, non posso negarlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Accostato alla Roma nelle settimane scorse, Ola Solbakken ha parlato dell’interesse della squadra giallorossa nei suoi confronti in un’intervista al quotidiano online norvegese.

“È bello sapere di questi interessamenti, è divertente, ma a parte questo non ho altri commenti da fare. In ogni caso non ha senso che io sappia qualcosa ora che la finestra di mercato è chiusa. Ora mi concentro sul Bodo/Glimt.

Mourinho? È un grande allenatore, non posso negarlo. Ha vinto molti titoli importanti”.