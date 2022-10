TIAGO PINTO: “Oggi abbiamo una buona opportunità per dimostrare il nostro valore. Sono certo che vinceremo anche contro le big”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Inter-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare a San Siro:

Lo si percepisce dagli sguardi che c’è voglia di giocare questa partita, arriva forse al momento giusto dopo la sconfitta e la pausa.

“Per una partita così grande è sempre il momento giusto. Abbiamo avuto una pausa di due settimane, ma abbiamo tanti giocatori dalle Nazionali ed è sempre difficile capire se è il miglior momento o no. Siamo motivati, oggi iniziamo un percorso dei 12 partite in 44 giorni. Non c’è miglior ambiente e pubblico per una partita così, per i ragazzi e per noi”.

Lei si aspettava questo avvio di campionato o qualcosa di diverso?

“Noi che facciamo sport abbiamo sempre l’aspettativa di vincere tutte le partite, ma l’esperienza dice che le cose si fanno piano. Ho cercato di dire che il calcio non è solo aggiungere pezzi e che il mercato influisce il 30%, poi bisogna fare il lavoro quotidiano tutti insieme per diventare una squadra più forte. Penso che siamo all’inizio, come ha detto ieri Spalletti non ci sono scudetti a settembre o ottobre. Oggi è una buona opportunità per dimostrare il nostro valore”.

Spesso si dice che la Roma fatica negli scontri diretti: questo dà fastidio o non vi condiziona? (domanda di Montolivo, ndr)

“Tu hai giocato e sai che tutte le partite significano 3 punti, ma è vero che giocare in uno stadio così contro l’Inter è sempre diverso. Quando sono arrivato si diceva anche che non vincevamo contro l’Atalanta e che si perdeva nei derby e questo è stato superato. Sono sicuro che alla fine della stagione vinceremo contro le big, come dobbiamo vincere le altre. Il campionato si fa di continuità”.