(LIVE!) INTER-ROMA: 0-0

AS ROMA NEWS – Big match che vale tantissimo sia per l’Inter che per la Roma quello che si giocherà tra poco a San Siro. I nerazzurri, reduci da un altro pesante ko in campionato, devono per forza vincere per non allontanarsi ulteriormente dalla vetta della classifica.

Anche la Roma però non può permettersi un altro scivolone dopo aver perso in casa contro l’Atalanta: i giallorossi devono puntare a un risultato positivo per mantenere inalterate le proprie ambizioni e dimostrare di potersi giocare un posto tra le prime della classe.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e poi al racconto delle emozioni del match con la nostra diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischia Massa, comincia Inter-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DA SAN SIRO

Ore 17:00 – La Roma annuncia ufficialmente la sua formazione con un tweet: confermata la presenza di Dybala come prima punta, Tammy Abraham a sorpresa in panchina. Confermato Celik a destra.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #InterRoma 🔥 🟨 DAJE ROMA! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/It0eP8TKRr — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2022

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante; Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo, Dybala.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso sopra Milano, temperatura gradevole. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Mourinho.

INTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. All.: S. Inzaghi.

A disposizione: Onana, Botis, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Mkhitaryan, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante; Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo, Dybala. All.: Mourinho (squalificato, Foti in panchina).

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Zalewski, Bove, Camara, Shomurodov, El Shaarawy, Belotti, Abraham.

ARBITRO: Massa di Imperia

Guardalinee: Passeri e Costanzo

Quarto uomo: Ghersini

Var: Mazzoleni

Avar: S.Longo

Giallorossi.net – Andrea Fiorini