TIAGO PINTO: “Mancini un esempio di quello che vogliamo per la Roma. La squalifica? Discussioni che non vanno fatte sulla stampa”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Spezia-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Come ha visto Mourinho dato che non ci sarà? La Roma farà ricorso?

“È chiaro che ha uno staff tecnico che ha lavorato tanto, è stato uguale come sempre. Non era felice del risultato e quello che è successo, ma è motivato. Sul ricordo: durante questa settimana ho saputo dalla stampa quello che abbiamo detto o forse abbiamo detto, secondo me non è giusto. È una situazione seria, che deve essere trattata nelle istituzioni giuste. Così la Roma ha preso i documenti, ha gli avvocati, società e amministratori, adesso stiamo discutendo. Questa discussione si deve fare nei posti giusti, non sulla stampa”.

Oggi torna Mancini: quanto è importante la notizia dell’imminente rinnovo, se così fosse?

“Gianluca è un esempio di quello che vogliamo per la Roma. Lui sa che questo è il momento per essere concentrati e che parleremo al momento giusto del suo nuovo contratto”