SPEZIA-ROMA: 0-1 (98′ Abraham). I giallorossi tornano alla vittoria dopo un finale di gara incredibile

AS ROMA NEWS – La Roma torna in campo a distanza di più di una settimana dal deludentissimo pareggio contro il Verona. Oggi alle 18:05 i giallorossi affronteranno lo Spezia per provare a riassaporare il gusto di una vittoria.

I liguri però si preparano a dare battaglia: alla formazione di Thiago Motta servono punti per la corsa verso la salvezza e non faranno sconti. Servirà dunque una Roma molto diversa da quella vista nelle ultime uscite per fare bottino pieno.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

99′ – FINITA! La Roma vince solo all’98esimo minuto con un rigore realizzato da Abraham. Ma nel frattempo è successo veramente di tutto: pali, parate miracolose di Provedel, palloni sbagliati a pochi metri dalla porta. Ma alla fine il VAR vede un fallo su Zaniolo e Fabbri assegna un rigore decisivo all’ultimo secondo di gioco.

98′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAAAAM! Incredibile, Provedel stava prendendo anche questa! Ma esecuzione perfetta di Tammy dal dischetto!

97′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Fabbri lo decide dopo aver rivisto il fallo.

95′ – Sta succedendo di tutto, arbitro richiamato al VAR per un fallo su Zaniolo. Possibile calcio di rigore.

93′ – INCREDIBILE! Traversa di Zaniolo da due passi, poi Abraham non riesce a spingerla in rete!

92′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Mkhitaryan.

91′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov da due passi non riesce a buttarla dentro dopo una grande azione di Mkhitaryan! Incredibile!

90′ – Tre minuti di recupero.

86′ – Punizione di Pellegrini che sfiora l’incrocio dei pali.

85′ – Ammonito Kiwior.

80′ – CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Zalewski.

76′ – E’ un assalto totale, la Roma però non riesce a buttarla dentro.

74′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo calcia a incrociare, altro miracolo di Provedel!

70′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini si mette in proprio, salta due avversari e calcia in porta, grande parata di Provedel!

69′ – CAMBIO ROMA: fuori Veretout, dentro El Shaarawy.

66′ – Agudelo, già ammonito, abbatte Zalewski: Fabbri lo grazia.

64′ – Ammonito Kumbulla.

62′ – CAMBIO SPEZIA: fuori Bastoni, dentro Gyasi.

57′ – OCCASIONI ROMA A RIPETIZIONE! Prima Pellegrini e poi Veretout tutti soli in area calciano fuori da ottima posizione! Ma cosa sta sbagliando la Roma!

55′ – OCCASIONE SPEZIA: Nzola va via di potenza a Zalewski, poi entra in area e calcia potente, grande risposta di Rui Patricio!

49′ – PALO ROMA! Prima Zaniolo a botta sicura calcia addosso a Nikolau, poi Cristante dal limite lascia partire un gran tiro che si stampa contro il legno! Che sfortuna!

47′ – OCCASIONE ROMA! Cross perfetto di Pellegrini dalla destra che pesca Abraham tutto solo, l’inglese di testa però manda a lato! Brutto errore!

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Zaniolo al posto di Mancini. Nello Spezia dentro Ferrer al posto di Verde.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo, risultato fermo sullo zero a zero. La Roma non riesce a sbloccare il match nonostante le numerose occasioni create nei primi 20 minuti. Lo Spezia regge ma resta in dieci prima dell’intervallo per l’espulsione contestata di Amian.

47′ – Ammonito, manco a dirlo, Gianluca Mancini per un intervento falloso.

45′ – Tre minuti di recupero.

44′ – ESPULSO AMIAN! Altro intervento falloso a centrocampo, stavolta su Pellegrini, scatta il giallo e il conseguente rosso. Spezia in dieci.

39′ – Ammonito Amian per un braccio largo sul volto di Zalewski.

32′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan lancia in area Pellegrini, il capitano rientra sul destro e calcia a giro, palla che esce di poco!

30′ – Ammonito Agudelo per proteste.

20′ – La Roma sta mettendo in grande difficoltà lo Spezia, creando tantissime palle gol.

20′ – OCCASIONE ROMA! Abraham in area calcia a incrociare, la palla esce di poco alla destra del portiere!

18′ PALO ROMA! Pellegrini con un tunnel salta il diretto avversario, poi dal limite lascia partire un gran destro che coglie il legno a portiere battuto! Poi Abraham da due passi tenta il tocco sotto a scavalcare Provedel ma trova la risposta del portiere!

16′ – OCCASIONE SPEZIA: numero di Verde che salta Zalewski e dal vertice destro dell’area calcia di potenza mandando la palla fuori di pochissimo.

12′ – CAMBIO SPEZIA: si fa male Sala, al suo posto Maggiore.

8′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp sul fondo serve un cross basso arretrato per Pellegrini che calcia a incrociare col destro: palla che esce di poco.

3′ – OCCASIONE ROMA! Angolo dalla destra battuto benissimo da Veretout, stacca Mancini che impegna severamente Provedel!

0′ – Fischio di Fabbri, comincia Spezia-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL PICCO

Ore 17:10 – Ufficiale anche l’undici dello Spezia, questa la formazione: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala, Bastoni; Agudelo, Nzola, Verde

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena resa nota dal club giallorosso con un tweet: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.

Ore 16:00 – Poco più di ore al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra l’Alberto Picco, clima gradevole, campo che appare in discrete condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SPEZIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala, Bastoni; Agudelo, Nzola, Verde. All.: Thiago Motta.

A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Maggiore, Ferrer, Antiste, Nguiamba, Bourabia, Kovalenko, Gyasi, Strelec.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho (in panchina Foti).

A disp.: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Keramitsis, Bove, Diawara, Vina, Volpato, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov.

ARBITRO: Fabbri

Guardalinee: Mondin – Scatragli

Quarto Uomo: Paterna

Var: Di Paolo

Avar: De Meo

Giallorossi.net – A. Fiorini