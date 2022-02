ZALEWSKI: “La posizione è nuova per me. Contento della vittoria, darò la maglia al ct della nazionale”

NOTIZIE AS ROMA – Queste le dichiarazioni di Nicola Zalewski, centrocampista della Roma, al termine del match con lo Spezia:

Prima titolare, quando l’hai saputo e cosa hai provato? La maglia la terrai?

Non ci è stato un momento preciso, il mister ha provato alcune cose in allenamento e questa mattina me l’ha confermato. Sono contento, abbiamo fatto una buon partita. La maglia la darò all’allenatore della nazionale.

Come ti trovi a fare tutta la fascia e la fase difensiva?

È una posizione nuova, il mister mi chiedere di fare bene i compiti difensivi principalmente, e puntare l’uomo in fase di possesso.

Che immagine ti porti a casa stasera?

Il ricordo più bello sono i 3 punti all’ultimo con un gol meritato, la partita l’abbiamo fin da subito indirizzata dalla nostra parte.