Tiago Pinto vola a Milano. Mayoral resta, occhio al centrocampista last minute

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Mancano ancora 48 ore, e può succedere di tutto. Il mercato può sempre regalare sorprese fino all’ultimo, ed è quello che sperano i tifosi romanisti, da giorni alle prese con il sogno di vedere un grande centrocampista alla corte di Mou prima della fine del calciomercato estivo.

In queste ore, scrive l’edizione odierna de La Repubblica, Tiago Pinto volerà a Milano per seguire le ultime trattative che accompagneranno la Roma da qui alla mezzanotte del 31 agosto, termine ultime per concludere affari.

Al momento però, scrive l’edizione odierna de Il Tempo, tutto sembra essere bloccato: fino a ieri sera non c’era traccia di trattative avanzate, così come per la cessione degli esuberi: da Nzonzi a Olsen, da Pastore a Santon, senza contare Fazio col quale ormai si va verso lo scontro legale, rischiano di restare tutti a libro paga della Roma.

Pinto però non sembra essere troppo preoccupato e vede sempre il bicchiere mezzo pieno: “A inizio mercato avevamo 30 giocatori da cedere, ne abbiamo sistemati tanti e aspettiamo fino alla fine del mercato“. Appunto. Perchè, dicevamo, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Ieri Villar è stato spedito in tribuna da Mourinho, con il tecnico che poi a fine partita ha dato ulteriori indizi su quello che sogna per la sua Roma: “Quando guardo la panchina vorrei avere più esperienza“. Chissà che Tiago Pinto non riesca ad accontentarlo al fotofinish.

Intanto però si spengono le voci sul futuro di Mayoral, con l’agente che lo tira definitivamente fuori dal mercato: “Borja lavorerà per essere titolare, la Roma ha un attacco spettacolare. Lui si divertirà, è felice e vuole restare. Lotterà per la squadra“. Stesso dicasi per Villar: “Mourinho ha fatto una scelta tecnica, ma lui sta bene. Gonzalo lavora per essere il migliore e non sta pensando di lasciare la Roma. È felice e vuole giocare davanti ai tifosi giallorossi”.