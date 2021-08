Mou festeggia sul treno con pizza “special” e Coca Cola (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mourinho fa spettacolo anche fuori dal campo. Lo Special One, dì rientro in treno da Salerno, dopo la bella vittoria sul campo della Salernitana, festeggia a modo suo.

L’allenatore giallorosso infatti è stato immortalato mentre era intento a mangiare una pizza e a bersi una coca cola, mentre il Freccia Rossa su cui viaggiava con staff e squadra lo riportava nella Capitale.

Lo Special One, apparso sorridente e piuttosto divertito, ha fatto un cenno alle telecamere che lo riprendevano per poi continuare soddisfatto il suo pasto.

Questo il video del simpatico siparietto, poi pubblicato dallo stesso Mou sul suo profilo Instagram con la scritta: “Dopo una bellissima vittoria, niente di meglio di una pizza speciale“.