Tifosi in rivolta: “No al maxischermo, porta sfortuna”. La Roma preferisce l’apertura dell’Olimpico

AS ROMA NEWS – La caccia al biglietto è partita, l’operazione Tirana per molti tifosi è già iniziata. La Roma si è mossa subito, assicurando il tagliando ai supporter giallorossi presenti nella nefasta notte di Bodø e successivamente concedendo la prelazione ai suoi abbonati: 13.993 di loro hanno fatto richiesta per un biglietto per la finalissima del 25 maggio.

Considerando la limitata disponibilità dell’impianto che ospiterà la sfida con il Feyenoord, gli abbonati hanno avuto modo di partecipare ad un concorso: i fortunati vincitori riceveranno un codice e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito.

Meno di 2000 tagliandi saranno così posizionati, un centinaio per i tifosi con disabilità e il rimanente, meno di mille, sarà nelle disponibilità della Roma. Tutti gli altri? A casa o in piazza. La proposta lanciata dall’Assessore a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha fatto subito discutere i tifosi: “Con il sindaco Gualtieri abbiamo intenzione di organizzare un maxi-schermo per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord del 25 maggio. Sentiremo il prefetto e sceglieremo il luogo migliore“.

Tre le ipotesi sul tavolo: Piazza del Popolo, Circo Massimo e, addirittura, stadio Olimpico. L’idea però non è piaciuta (eufemismo) ai tifosi della Roma, visti i precedenti poco fortunati del passato. Da Napoli-Roma dell’anno dello scudetto, con il gol di Pecchia nel finale che rimandò la festa della Roma di Fabio Capello di una settimana, alla finalissima di Coppa dei Campioni con il Liverpool, persa ai rigori.

Nel glossario della scaramanzia dei tifosi giallorossi, i maxi schermi sono al primissimo posto e nessuno vuole “contaminare” la finale di Conference League con il Feyenoord. “Vi prego per favore no. Ognuno la veda a casa propria. Ste robe portano una sfiga assurda” oppure “Si vede che Onorato tifa Lazio, altrimenti non si spiega”. Ma c’è spazio anche per una contro-proposta: “A questo punto niente piazze, aprite l’Olimpico e lo riempiamo”.

La Roma non è entusiasta dell’idea, ma potendo scegliere preferirebbe l’ipotesi Olimpico. Il partito del “no” ha comunque la maggioranza, con l’hashtag #NoalMaxischermo che su Twitter ha trovato molte adesioni.

Fonte: La Repubblica