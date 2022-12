Tirana ferita aperta per gli ex Feyenoord. Toornstra: “Teatrino costante dei giocatori della Roma”. Linssen: “In semifinale avremmo vinto noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex Feyenoord Bryan Linssen, che oggi gioca all’Urawa Reds, è tornato sulla finale di Conference League dello scorso 25 maggio a Tirana:

“Ancora non riesco a guardare il filmato della finale. La Roma ha vinto quella sera perché ha José Mourinho come allenatore. Lo penso davvero. In quell’unica partita, ha dato il meglio di sé. Se avessimo avuto la Roma in semifinale, avremmo vinto. In due partite non sarebbero riusciti a vincere contro di noi. Ma a Tirana, in una partita, ci sono riusciti”

Anche Jens Toornstra, ex Feyenoord e ora centrocampista dell’Utrecht, è tornato sulla finale attaccando i giocatori della Roma: “Quel pomeriggio abbiamo preso un caffè e si è parlato di calciatori che piangono davanti alle telecamere. Dicevamo che a noi non sarebbe successo mai. Poche ore dopo stavamo piangendo. Era la mia unica possibilità di vincere un premio in Europa. È stata una grande stagione in Europa, ci è mancata solo la coppa a Tirana. Questo mi ha fatto molto male.

Il teatro costante di quei ragazzi mi ha dato molto fastidio. Quello che stava accadendo non era affatto olandese. Quei ragazzi probabilmente lo fanno ogni settimana in Serie A“.

Fonte: 1908.nl