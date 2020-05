Tomiyasu, Sabatini gela la Roma: “E’ da Manchester United”. Prezzo fissato a 25 milioni

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – La tentazione Tomiyasu cresciuta in questi giorni dalle parti di Trigoria sembra essere destinata a restare tale. La Roma, non è una novità, stava seguendo con vivo interesse il terzino giapponese del Bologna, ma è arrivata una doccia fredda.

Per Sabatini il giocatore è destinato a diventare un top player, tanto da giudicarlo “da Manchester United“, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Dalla Vite). Il prezzo è stato fissato a 25 milioni di euro, il che vuol dire che il calciatore non è in vendita.

La Roma sta cercando di abbassare le pretese degli emiliani inserendo diversi calciatori nell’affare: dal baby Riccardi a Kolarov e Juan Jesus. Sabatini però non sembra sentirci da quell’orecchio e spara alto per Tomiyasu, convinto delle doti del 21enne. Per Petrachi la strada sembra decisamente in salita.

Fonte: Gazzetta dello Sport