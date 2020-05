Friedkin si defila, la Roma resta in vendita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin si defila, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). Il magnate texano sembra ormai sempre più lontano dalla Roma, proprio quando l’affare sembrava ad un passo dalla fumata bianca con tanto di comunicati ufficiali in rampa di lancio.

La Roma però resta ufficialmente in vendita, racconta il quotidiano sportivo oggi in edicola. Ed è per questo che le voci continuano ad accavallarsi sui possibili interessi riguardo al club giallorosso. Pallotta ha dato mandato alla banca d’affari Goldman Sachs di cercare un nuovo acquirente. E di farlo alla svelta, perché ogni giorno è un giorno in perdita per la sua società.

La banca ha proposto la brochure della Roma in giro per il mondo, negli States e non solo. Dal Medio Oriente, tra Arabia Saudita e Qatar, sono arrivati segnali di curiosità.

