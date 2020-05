Roma, l’incrocio di Cordoba: Pastore va, Bustos arriva

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’incrocio di Cordoba: per un Pastore che potrebbe salutare la Roma c’è un altro argentino, sempre nato nella stessa città, che sembra poter sbarcare a Trigoria: si tratta di NAhuel Bustos, 21 anni, centravanti del Talleres finito nei radar di Petrachi.

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli). Bustos ha tutte le caratteristiche che potrebbero far comodo alla nuova Roma che sta per nascere: è giovane, costo non esagerato sui 10 milioni, punta centrale e all’occorrenza trequartista, giocherebbe al posto di Dzeko o, in alternativa, dietro al bosniaco.

Su di lui c’è il forte interesse anche di Valencia, Milan e Siviglia: Monchi infatti lo avrebbe fatto seguire già dai tempi della Roma. Rapido, ama tirare in porta ( e lo fa spesso anche dalla distanza), compirà 22 anni a luglio ed è già papà di un bimbo di un anno. Ha segnato 10 gol e fatto quattro assist in 21 partite prima dello stop.

Fonte: Gazzetta dello Sport