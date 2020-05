“ON AIR!” – CORSI: “Pallotta, molla la Roma e vattene”, CARINA: “Il club vuole ricominciare a giocare per questioni di bilancio”, RENGA: “Il protocollo cambierà e il calcio ripartirà”, GALOPEIRA: “Ma le regole devono valere per tutti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “I club premono per tornare, ottengono delle aperture, però poi le aperture non vanno bene… Vorrei tanto chiedere ai giocatori della Lazio che ne pensano di questa storia…ma quando ti dicono qualcosa, con quel presidente…io non so se hanno la stessa voglia di ripartire… Per far ripartire il calcio devono essere abbattute delle regole che se non valgono più per il calcio non devono valere nemmeno per tutte le altre categorie…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ora è sotto 500 milioni, fa conto che 264 li devono per i buffi…quindi ora la Roma è sotti ai 500 milioni, molto sotto, che poi è il prezzo regolare di come l’ha portata questo fruttarolo…e perciò Pallotta ora sarà arrabbiato perchè quello è il prezzo che gli vogliono dare…350 milioni, 400 massimo…è normale, dai… Molla sta Roma, vattene… Io voglio invece prendere le parti della Lazio: stanno cercando di incastrarla per la storia delle partitelle 3 contro 3, che è una cosa così stupida…Ma se stanno in casa loro, possono fare come gli pare…Roma, Lazio, Milan, tutte… Io sono contro che si ricominci il calcio, ma se ti permettono di allenarti ma perchè non possono fare due passaggi di seguito…è una grande cazzata ridicola, e per me fanno bene a farlo…”

David Rossi (Roma Radio): “I giocatori che scendono in campo sono controllati, fanno test ogni 48 ore per individuare subito gli asintomatici e toglierli di mezzo, in modo da far scendere in campo sono calciatori sani! Se ci fosse un positivo, si fanno tutti i tamponi del caso e chi è infettato viene tolto, mentre gli altri sono tutti sani! Perchè non possono giocare? E poi basta con questa cazzata dei tamponi fatti solo ai calciatori, prima c’è stato un problema serio sul reperimento dei tamponi, ma ora stanno facendo campagne di tamponi a tappeto, e anche dei test sierologici…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il governo deve assumersi una responsabilità, poi la gente te ne chiederà conto…Ma questa via di mezzo è tipica… Questo protocollo non va bene, così è impossibile ripartire, e se non vogliono far ripartire il calcio lo dicessero chiaramente…ditelo!… Ci sono regioni dove non ci sono più contagiati, in Sardegna sono a contagi zero da giorni, ma perchè il Cagliari non può tornare ad allenarsi… I calciatori che sono stati contagiati, sono usciti dal virus senza alcuna conseguenza…parliamo di una categoria tra quelle che le statistiche e gli scienziati ci dicono che sono colpiti quasi zero…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “I rifiuti dei club ad allenarsi con questo protocollo? Il fronte delle società si è rotto ieri sera. Queste norme per loro sono inapplicabili, e con queste regole i club non possono andare in ritiro, quindi o si cambiano oppure i club non si giocherà. La speranza dei club è che siccome si sta allentando la morsa del contagio si possa rivedere il protocollo… Nuovo corso calcistico? E’ tutta la situazione che da una parte ti porta a essere curioso e dall’altra a temere qualcosa… Secondo me sarà impossibile giocare 124 partite in 50 giorni…ma in ballo ci sono 220 milioni per non dirlo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Sembra che oggi alle 12 ci sia una riunione importante per capire se c’è la possibilità di una trattativa per la storia della quarantena e per la responsabilità dei medici sportivi… I calciatori pretendono una data certa della ripartenza e un ritiro al massimo di 15 giorni…loro al ritiro di 50 giorni non ci pensano proprio…non ci vanno i calciatori…questo è…palla al centro, e pedalare…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il protocollo si cambia…ma voi siete sicuri che resta di sicuro la storia della quarantena? Il calcio vuole e deve assolutamente ripartire, e si troverà sicuramente la soluzione…io sono ottimista, per me salterà la cosa della quarantena e si ripartirà sperando che non succeda niente… Mi sembra la classica lotta a livello politico del calcio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri nel Lazio ci sono stati 22 casi di Coronavirus…22! Ma perchè ora i giocatori della Roma o della Lazio dovrebbero ammalarsi? Il protocollo va cambiato in un punto, quello della quarantena…e secondo voi la politica non è in grado di cambiare un punto?…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma deve ricominciare a giocare, per questioni anche di bilancio…all’interno della squadra però ci sono giocatori che non vogliono ripartire con questo protocollo…. In questo momento la Roma si muove a fari spenti, ma ci sono altri club che si stanno muovendo… se ci sono club come Inter, Milan e Napoli che dicono di no, difficile che riparta il campionato…”

Redazione Giallorossi.net