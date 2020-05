Fonseca, il piano per vincere in due anni: chiesti tre rinforzi di esperienza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre rinforzi, uno per reparto. E non scommesse, ma calciatori di esperienza comprovata. Sono queste le direttive che Fonseca avrebbe dato a Petrachi per il prossimo mercato. Lo rivela il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli).

Il progetto che ha in mente l’allenatore portoghese è ambizioso: portare la Roma a vincere nel giro di massimo due o tre anni. Ma per farlo servono dei ritocchi alla rosa attuale, che ha dimostrato qualche lacuna soprattutto in termini di esperienza nei momenti più caldi della stagione.

I rinforzi chiesti da Fonseca sono presto fatti: Vertonghen per la difesa, Bonaventura per il centrocampo e Pedro per l’attacco. Tre calciatori over 30. E in più ci sarebbe il sogno Mertens, anche lui piuttosto maturo, il calciatore che più di tutti vorrebbe il portoghese. Ma arrivare al belga sarà molto difficile vista la concorrenza.

Fonte: Gazzetta.it