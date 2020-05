VERETOUT: “Contento di aver rivisto correre Zaniolo. Nainggolan è un esempio per me. Nessuna intenzione di andare via da Roma”

AS ROMA NOTIZIE – Jordan Veretout replica alle domande poste dai tifosi giallorossi durante una diretta Instagram. Ecco le curiosità dei romanisti e le risposte del centrocampista francese:

Come stai?

“Sto molto bene, sono contento di essere tornato a Trigoria, di aver rivisto i compagni, di allenarmi con loro. Anche solo vederli da lontano mi fa piacere”.

Cosa hai pensato la prima volta che hai visto l’Olimpico da avversario?

“Lo stadio è impressionante, così come la curva. Giocare all’Olimpico contro la Roma era una cosa bella, è impressionante”.

Zaniolo?

“Sono contento di rivederlo in campo dopo l’infortunio. Sper che torni presto a giocare con noi”.

Vedrai la Bundesliga?

“Si, mi manca troppo vedere le partite”.

Una leggenda francese con cui vorresti giocare?

“Zidane, per noi è una leggenda”.

Il primo gol in giallorosso?

“Contro il Napoli, su rigore. Kolarov lo aveva sbagliato nel primo tempo, per me doveva calciare anche il secondo ma lui ha voluto che lo tirassi. Anche Edin mi ha detto di calciare, la palla pesava tantissimo. Poi alla fine ho segnato e soprattutto abbiamo vinto”.

Lo stadio più bello in cui hai giocato?

“In Inghilterra e Francia sono molto belli, il Velodrome, Nantes, Saint’Etienne. Lo stadio del Galatasary in cui ho giocato nella coppa del mondo under 20, anche al Bernabeu ho giocato”.

Un giocatore a cui ti ispiri?

“Mi piace molto vedere le altre partite e cerco sempre di ammirare i grandi centrocampisti. Uno in particolare non c’è, ma me ne piacciono tanti. Uno è Nainggolan, che ha giocato qui e ha fatto benissimo. Lui per me è un esempio”.

Molti tifosi ti chiedono di restare a lungo.

“Sto bene a Roma, così anche come la mia famiglia. Non voglio andare via”.

La tua partita più bella con la Roma?

“A Bologna ho fatto una bella azione, poi Lorenzo ha fatto un grande passaggio per il gol di Edin. Questa vittoria è stata importantissima. Quando ho preso palla ho pensato di portarla più avanti possibile, poi ho visto Pellegrini e gliel’ho passata”.

Il rigore col Basaksehir?

“Lo stadio lì è assordante, non senti nemmeno il fischio dell’arbitro. Poi ho visto il portiere muoversi e ho scelto l’angolo”.

Stai vedendo la serie su Michael Jordan?

“No, un amico mi ha detto di guardarla e sicuramente lo farò. Mi piace vedere le storie di leggende, anche di altri sport”.

Vedi Serie TV?

“Si, soprattutto ora. Breaking Bad è tra le mie preferite, anche The Walking Dead, Peaky Blinders”.

Un allenatore particolarmente importante?

“Tutti gli allenatori sono stati importanti, da quando ero piccolo. In Italia sicuramente Pioli mi ha migliorato tanto, gli sono molto grato, è anche una bravissima persona. Anche oggi con Fonseca mi trovo molto bene, è un grande allenatore e mi farà crescere ancora di più. Mi piace il suo gioco, sono felice di lavorare con lui”.

In questi 5 mesi alla Roma potevi fare meglio?

“Si, si può sempre fare meglio. Penso di aver fatto bene, ma a centrocampo abbiamo avuto tanti infortunati e ho dovuto giocare tutte le partite. Non è semplice mantenere prestazioni costanti, ho avuto un problemino alla caviglia e ho dovuto stringere denti. So che posso fare meglio, in questo periodo ho lavorato per farmi trovare pronto al ritorno in campo e spero di far vedere presto un grande Veretout”.