Tommasi: “I Friedkin? Ne ho parlato con Fienga, vogliono fare le cose sul serio”

AS ROMA NEWS – Damiano Tommasi, ex centrocampista giallorosso che con la Roma vince l’ultimo scudetto della storia del club capitolino, parla oggi in un’intervista rilasciata a Il Romanista (D. Lo Monaco).

“Allenare? Per farlo dovrei smettere di giocare, e io non ho intenzione di farlo. La domenica ho da fare. Che tipo di tecnico sarei? Non un grande allenatore“, afferma Tommasi con la solita modestia. Sulla possibilità di lavorare con Daniele De Rossi, che invece l’allenatore ha intenzione di farlo davvero: “E’ come se mi avessero chiesto di giocare con Maradona. Certo, ma mi accontenterei di uscirci a prendere una birra”.

Sulla Roma dei Friedkin e sulle impressione che ne ha avuto: “Non ho avuto nessun contatto con loro. Ne ho parlato una sola volta con Fienga, ma ci eravamo sentiti per altre cose, non per parlare del mio futuro. Da quello che ho capito, i Friedkin vogliono fare le cose sul serio“.

Fonte: Il Romanista