AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 10:05 – Daniele De Rossi, nello staff della Nazionale azzurra, è risultato positivo al Coronavirus. L’ex giocatore della Roma è rientrato nella Capitale e sottoposto a isolamento.

Ore 10:00 – Contatto tra Sarri e Friedkin, pronto un triennale a 5 milioni l’anno. Si allontana invece Allegri, che non sembra intenzionato ad accettare subito la Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:45 – Roma, caccia aperta a Koopmeiners, il jolly dell’AZ col vizio del gol. E rispunta Giroud per l’attacco: il centravanti è stato offerto a Pinto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Dan e Ryan Friedkin hanno un piano per gli sponsor: confermare Qatar Airways e Hyundai fino al 2023, e poi affidarsi totalmente alla Toyota. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Fonseca conferma la difesa a tre contro il Sassuolo e arretrerà Spinazzola o Karsdorp tra i centrali. Attacco tutto spagnolo: Perez-Pedro-Mayoral. (Il Tempo)

