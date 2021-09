Torino-Lazio, Sarri fa turn-over in vista del derby: fuori quattro titolari

AS ROMA NOTIZIE – Tra pochi minuti cominceranno i match del giovedì delle 18:30 di questo turno infrasettimanale di campionato, con Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli.

Per quanto riguarda la squadra di Sarri, il tecnico toscano ha deciso per il turn-over in vista del derby contro la Roma che si giocherà domenica prossima.

Nella formazione ufficiale appena annunciata infatti non figurano Pedro, Lazzari, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, solitamente titolari.

Questo lo schieramento dei biancocelesti: Reina; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Felipe Anderson.