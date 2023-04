TORINO-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un rigore di Dybala basta alla Roma per passare a Torino, scavalcare Milan e Inter, e agguantare il terzo posto in solitaria in classifica.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare i granata nel match di campionato:

Rui Patricio 6,5 – Primo tempo da spettatore, nel secondo viene impegnato solo da Miranchuk ma lui si fa trovare pronto.

Mancini 6,5 – Soffre la vena di Radonjic, ma pian piano gli prende le misure. Prestazione solida e massiccia con diversi interventi provvidenziali a impreziosirla.

Smalling 7 – Giganteggia annullando i suoi diretti avversari.

Llorente 6,5 – Schierato a sorpresa da Mourinho al posto di Ibanez, lo spagnolo conferma di essere un difensore esperto e con delle qualità. Nel finale rischia qualcosina con uno stop errato, ma fortunatamente il fuorigioco lo salva.

Zalewski 6,5 – Si procura subito il rigore che sblocca un match complicato. Radonjic è un cliente assai scomodo, specie per un giocatore che non fa il terzino di ruolo. Nel primo tempo lo soffre, ma poi ne esce a testa alta. Bravo.

Cristante 6 – Paga un po’ la sua lentezza, ma è prezioso nel posizionamento e sulle palle alte.

Wijnaldum 6,5 – Altro passo. Si fa apprezzare soprattutto quando accelera, mandando in affanno la retroguardia avversaria. In crescita.

Spinazzola 6 – Non una grande partita. Tanti contrasti persi e poca qualità lì davanti. Ma è utile in fase di ripiegamento.

Solbakken 6 – Si batte col massimo impegno, ma non riesce mai a essere pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic. Dal 73′ Matic 6 – Prezioso.

El Shaarawy 6 – Oggi gli manca la qualità nell’ultima giocata, ma il suo lavoro per la squadra è apprezzabile. Dal 70′ Pellegrini 6 – Dà più sostanza alla trequarti, apparsa un po’ stanca col passare dei minuti.

Dybala 6,5 – Ancora una volta freddo dal dischetto. Fa il massimo da attaccante di riferimento, ma la sua grande qualità lo abbandona nelle poche occasioni avute fino a quando è rimasto in campo. Dall’83’ Abraham sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – Ottiene il massimo con una formazione inedita. Altro clean sheet di una squadra che non incanta ma che sta facendo il massimo possibile con grande applicazione, raggiungendo il terzo posto in campionato oltre che i quarti di Europa League. Avanti così.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini