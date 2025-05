TORINO-ROMA, i convocati di Ranieri: c’è Dovbyk (FOTO)

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera contro il Torino, per l’ultima giornata di campionato. In palio, per i giallorossi, c’è ancora una flebile speranza di qualificazione alla prossima Champions League: per riuscirci, però, servirà battere i granata e contemporaneamente sperare in un passo falso della Juventus, impegnata in trasferta contro il Venezia.

Il club ha reso nota la lista dei convocati per il match contro i granata. Buone notizie per Ranieri, che ritrova Dovbyk: l’attaccante ucraino, assente contro il Milan, è tornato regolarmente a disposizione. Out invece i soliti noti: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala fermi ai box per i rispettivi problemi fisici partiranno ugualmente con la squadra.

Qui sotto il tweet del club giallorosso con l’elenco completo dei convocati per la trasferta di Torino.