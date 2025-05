Calciomercato Roma, offerta dell’Al-Ahli a Xavi

Dopo l’addio ufficiale al Barcellona previsto per giugno 2024, il nome di Xavi Hernández continua a circolare con insistenza tra le panchine più ambite del panorama internazionale. E tra le tante destinazioni ipotizzate per il tecnico spagnolo, nelle ultime settimane è emersa anche la Roma, che si prepara a voltare pagina dopo l’ultima passerella di Claudio Ranieri.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal sito francese Footmercato.net, il futuro immediato di Xavi potrebbe tingersi di verde e oro. L’Al-Ahli, club saudita attualmente quinto nella Saudi Pro League e fresco vincitore della Champions asiatica (2-0 nella finale contro il Kawasaki Frontale), avrebbe presentato un’offerta concreta all’ex regista blaugrana, proponendogli la guida tecnica della squadra per la prossima stagione.

L’attuale allenatore dell’Al-Ahli, Matthias Jaissle, potrebbe dunque lasciare il posto proprio a Xavi, al termine di un’annata positiva ma non esaltante in campionato. L’obiettivo del club è chiaro: alzare l’asticella e tornare in corsa per il titolo, puntando su un profilo internazionale e fortemente mediatico come quello dell’ex Barça.

La fumata bianca non è scontata: le richieste economiche di Xavi restano molto elevate e l’operazione, per quanto avviata, non è ancora entrata nella fase calda. La sensazione è che Xavi voglia prendersi del tempo per valutare tutte le opzioni sul tavolo.

Fonte: Footmercato.net