TORINO-ROMA, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Penultima giornata di campionato, la Roma va sul campo del Torino per mettere la parola fine alla corsa al quinto posto. Fonseca cambierà poco rispetto alle ultime formazioni messe in campo nelle precedenti partite, confermando la difesa a tre.

In difesa Ibanez è tornato a disposizione del tecnico, ma il trio formato da Mancini, Smalling e Kolarov ha dato garanzie: il serbo si giocherà una maglia col giovane brasiliano. A centrocampo Veretout e Diawara non sembrano avere rivali, così come sulle corsie esterne Bruno Peres e Spinazzola sono intoccabili.

Sulla trequarti è out Pellegrini per il durissimo colpo incassato durante lo scorso match contro la Fiorentina che gli è costato la rottura del setto nasale: al suo posto Zaniolo e Perez sono in lotta per una maglia da titolare. Mkhitaryan e Dzeko completeranno l’attacco.

Queste dunque le probabili formazioni di Torino-Roma, match che si giocherà domani sera ore 21:45 con diretta TV su Sky Sport:

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Meite, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Giallorossi.net – F. Turacciolo