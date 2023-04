TORINO-ROMA: le ultime dai campi e le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Imbarazzo della scelta per Juric e Mourinho in vista del match di domani pomeriggio, ore 18:30, che si giocherà allo stadio Grande Torino.

I granata schiereranno il classico 3-4-2-1 con Gravillon, Schuurs e Buongiorno in difesa. La coppia di centrocampisti centrali sarà formata da Ricci e Linetty, mentre Singo e Rodriguez, favoriti su Lazaro e Vojvoda, agiranno sulle corsie laterali.

Vlasic e Miranchuk dovrebbero essere i due trequartisti che giostreranno alle spalle di Sanabria unica punta, anche se l’altro ex giallorosso Radonijc spera ancora in una maglia da titolare. Karamoh e Pellegri le armi di Juric in panchina.

Nella Roma c’è il dubbio in attacco da sciogliere, che influenzerà un po’ tutto il resto della formazione. Scontato il ritorno alla difesa a tre, anche vista la difficoltà della partita, con Mancini, Smalling e Ibanez a ricomporre il terzetto classico dopo l’emergenza contro la Samp.

Sulle fasce spazio a Zalewski e Spinazzola, leggermente favorito su El Shaarawy. A centrocampo Matic e Cristante dovrebbero formare la cerniera in mediana, ma le quotazioni di Wijnaldum sono in costante crescita. Molto dipenderà anche dalla presenza o meno della prima punta.

Se uno tra Abraham e Belotti dovesse guidare l’attacco, uno tra l’olandese e Pellegrini potrebbe restare fuori, ma non è escluso che Mou decida di schierare Dybala come falso nove, e a quel punto Wijnaldum potrebbe anche giocare da incursore alle spalle della Joya.

Queste al momento le probabili formazioni di Torino-Roma:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Gravillon, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez, Vlasic, Miranchuk, Sanabria.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Belotti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo