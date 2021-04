Roma, che figuraccia: crollo nella ripresa, il Torino fa festa e vince 3 a 1. Europa addio

TORINO-ROMA, DIRETTA E ULTIME NOTIZIE – La Roma si rituffa in campionato dopo l’impresa in Europa League che ha lanciato i giallorossi in semifinale. Ora i capitolini affronteranno tre partite che decideranno una grande fetta del piazzamento finale in classifica.

Oggi il primo ostacolo che si chiama Torino. I granata sono in piena lotta per non retrocedere e oggi metteranno in campo tutto il loro cuore per strappare punti pesanti. Gara complicatissima per la Roma, che dovrebbe dare spazio a tante seconde linee in vista delle tante partite ravvicinate che attendono i giallorossi.

TORINO-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita: la Roma crolla a Torino, perdendo malamente per 3 a 1 dopo un secondo tempo disastroso. I giallorossi dicono addio all’Europa che conta, i granata fanno festa.

92′ – GOL DEL TORINO. Fazio regala palla a Belotti che serve Rincon tutto solo per il 3 a 1 finale.

90′ – Quattro minuti di recupero.

85′ – Espulso Diawara. Fallo su Zaza, scatta il secondo giallo. Già finita la sua partita.

82′ – CAMBIO TORINO: dentro Baselli, fuori Verdi.

82′ – CAMBIO ROMA: dentro Pastore, fuori Villar.

78′ – Mandragora! Conclusione potente, Mirante devia in angolo.

75′ – Ammonito Diawara.

74′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Karsdorp e Dzeko, escono Reynolds e Mayoral.

71′ – GOL DEL TORINO: segna subito Zaza, appena entrato, abile a ribadire in rete il pallone dopo una respinta di Mirante su conclusione di Belotti.

71′ – DOPPIO CAMBIO TORINO: dentro Rincon e Zaza, escono Lukic e Sanabria.

70′ – Ultimi venti minuti. Nella ripresa i ritmi sono calati e anche le occasioni da gol. Male la Roma in questa ripresa, incapace di fare gioco e molto debole sulle fasce, specie a destra.

65′ – Ammonito Verdi per un fallo tattico su Reynolds.

65′ – CAMBIO ROMA: dentro Diawara, fuori Veretout.

63′ – CAMBIO TORINO: dentro Singo, fuori Vojvoda.

57′ – GOL DEL TORINO. SANABRIA. Arriva il gol dell’ex, che di testa stacca tra Cristante e Ibanez dopo l’ennesimo cross di Ansaldi dalla sinistra e fa uno a uno. Male Mirante in uscita.

57′ – Bruno Peres lanciato bene in porta da Ibanez non riesce a saltare il portiere!

55′ – Bremer! Il difensore del Toro stacca bene dopo un cross dalla bandierina, palla che termina a lato di poco.

51′ – Ammonito Nkoulou per un fallo su Carles Perez.

50′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Veretout che crossa bene a centro area, stacco perfetto di Ibanez he colpisce forte e angolato mandando però la palla fuori di pochissimo!

46′ – Si riparte. Cambio nella Roma: dentro Mkhitaryan, fuori Pedro.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: segna Borja Mayoral in apertura, per ora è uno a zero Roma. Ma la partita è stata piena di occasioni da gol da entrambe le parti. Il Torino ha sfiorato il pari a più riprese, sfondando spesso sul lato di un Reynolds in affanno. I giallorossi invece hanno sprecato diversi contropiedi con un Pedro a dir poco sciupone. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

39′ – OCCASIONE ROMA! Pedro egoista non serve i compagni e prova a fare tutto solo calciando centrale, la palla arriva a Mayoral che tira potente verso la porta trovando la deviazione in angolo a salvare il Torino!

33′ – Pedro perde una palla incredibile in area e permette a Lukic di calciare, salva Mirante coi piedi!

30′ – Partita ricchissima di palle gol. Il Torino ne ha avute davvero tante, ma anche la Roma ha sprecato un paio di contropiede potenzialmente letali.

29′ – Pedro sbaglia un contropiede 2 contro due sbagliando l’ultimo passaggio! Che occasione sprecata!

28′ – OCCASIONE TORINO: Ansaldi calcia potente dalla distanza, Mirante respinge male e la palla stava per terminare in porta! Fortunatamente il portiere riesce a recuperare in tempo la sfera.

27′ – OCCASIONE TORINO: Belotti tenta l’azione personale entrando in area e calciando di potenza sul primo palo, palla che esce di poco.

23′ – Ancora Torino pericoloso con un cross dalla sinistra: stavolta colpisce Belotti, fortunatamente centrale. Blocca Mirante.

22′ – OCCASIONE TORINO: gran cross di Verdi dalla sinistra che pesca Sanabria in mezzo all’area, in spaccata l’attaccante ex Roma manda fuori di un soffio.

20′ – OCCASIONE ROMA! Contropiede giallorosso ben orchestrato da Perez che offre un pallone d’oro a Pedro che calcia a botta sicura perdendo però una frazione di secondo decisiva e facendosi chiudere da Mandragora.

17′ – Il Torino ora sta spingendo mettendo la Roma in difficoltà negli spazi tra le linee con Verdi.

15′ – OCCASIONE TORINO: Ansaldi calcia potente da posizione angolatissima costringendo Mirante alla respinta affannosa, palla che arriva sui piedi di Lukic che dal dischetto calcia alto! Che rischio.

14′ – OCCASIONE TORINO. Villar perde malamente palla centrocampo, ripartenza granata che porta Verdi al tiro: palla deviata che esce di pochissimo sopra la traversa.

11′ – Verdi! Il giocatore del Toro calcia una punizione dal limite impegnano Mirante.

8′ – Torino pericoloso con Belotti, che manda a lato dopo un cross dalla sinistra di Ansaldi.

3′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!! IL VAR CONVALIDA! La posizione era regolare! Ha segnato Borja Mayoral, freddissimo davanti a Milinkovic a batterlo col piatto destro sul primo palo dopo uno splendido tacco di Pedro!!

3′ – Gol annullato a Borja Mayoral per fuorigioco! Controlla il VAR.

0′ – Fischia Massa, comincia Torino-Roma!

LIVE DALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

Ore 17:00 – La Roma annuncia la sua formazione ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Ore 16:38 – Sky Sport anticipa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca per la partita che comincerà a breve, questo l’undici giallorosso: Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Ore 16:00 – Due ore circa al fischio d’inizio. A Torino cielo nuvoloso, per ora non piove. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra pochissimo le formazioni ufficiali delle due squadre.

TORINO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: Nicola.

A disp.: Ujkani, Rodriguez, Nkoulou, Lyanco, Singo, Murru, Rincon, Gojak, Linetty, Zaza, Bonazzoli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Mancini, Juan Jesus, Karsdorp, Santon, Calafiori, Diawara, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko.

ARBITRO: Massa di Imperia

GUARDALINEE: Tegoni e Vecchi

IV UOMO: Prontera

VAR: Guida

AVAR: Alassio

Giallorossi.net – A. Fiorini