TORINO-ROMA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una figuraccia. La Roma perde malamente sul campo del Torino per 3 a 1 dopo aver chiuso avanti il primo tempo grazie alla rete di Borja Mayoral, l’unico a salvarsi oggi. Secondo tempo da incubo, prestazioni orrende di Reynolds e Pedro.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Dall’Ara per affrontare i granata:

Mirante 5 – Para il parabile, ogni tanto però con affanno eccessivo. Nella ripresa fa una papera in uscita in occasione del gol del pari di Sanabria.

Fazio 5 – Il Toro spinge parecchio dalla sua parte, lui regge. Fino al tracollo finale, quando si fa uccellare da Belotti in modo goffo.

Cristante 5 – Gioca un discreto primo tempo, ma poi crolla miseramente nella ripresa. Lascia il carattere nello spogliatoio, tornando in campo distratto e scarico.

Ibanez 5,5 – Concentrato e attento nelle chiusure, nel primo tempo. Intraprendente nelle discese, ma anche oggi compie le solite distrazioni che macchiano la sua prova.

Reynolds 4,5 – In grave affanno. Il Torino si accorge che dalla sua parte si può spingere e affonda, creando non pochi grattacapi alla retroguardia giallorossa. Nella ripresa fa addirittura peggio, con errori da principiante. Fonseca lo toglie con colpevole ritardo. Dal 74′ Karsdorp sv.

Villar 5 – Qualche pallone perso, qualche passaggio impreciso, poco filtro a centrocampo. Dal 81′ Pastore sv.

Veretout 5,5 – Regge da solo la mediana nel primo tempo. Fisicamente non è al top e cala molto nella ripresa. Dal 65′ Diawara 4 – Venti minuti gli bastano per prendere due gialli e farsi espellere.

Bruno Peres 5,5 – Partita anonima, senza brillare ma senza errori particolari.

Carles Perez 5 – In contropiede avrebbe gli spazi per fare male al Toro, ma non ne approfitta come dovrebbe. Nella ripresa commette i soliti errori: tanto fumo, zero arrosto e una serie di assist sbagliati. Mai decisivo.

Pedro 4,5 – Molto male oggi. Peccato, perchè la sua prova parte bene con un assist per niente banale che porta al gol di Mayoral. Poi però colleziona una serie di errori clamorosi che non permettono alla Roma di chiudere la gara. Dal 46′ Mkhitaryan 5 – Entra in campo nella ripresa, ma non si vede quasi mai.

Borja Mayoral 6,5 – Cecchino infallibile. I numeri parlano per questo attaccante molto interessante per movimenti, impegno e facilità di realizzazione. Nella ripresa scompare, anche perchè la squadra smette di giocare. Dal 74′ Dzeko sv.

PAULO FONSECA 4 – Oggi è indifendibile. Schiera una formazione molto azzardata, ma soprattutto non si accorge dell’evidente affanno di Reynolds, sostituendolo quando la frittata era ormai fatta, esponendo il ragazzo a una brutta figura. Il crollo della squadra nella ripresa è inaccettabile, così come i risultati ottenuti in un campionato che si sta facendo disastroso.

Giallorossi.net – A. Fiorini