Torreira-Diawara, lo scambio in regia che fa tutti felici

CALCIOMERCATO AS ROMA – Lo scambio tra Torreira e Diawara potrebbe anche decollare presto, di certo Roma e Arsenal ne stanno parlando da un po’, in virtù anche degli ottimi rapporti che ci sono tra i due club, scrive la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). A dimostrazione dei quali, tra l’altro, a fine giugno i Gunners hanno praticamente lasciato libero Henrikh Mkhitaryan (dietro il pagamento di una penale), permettendogli così di accordarsi ancora con la Roma (per un anno più opzione per il secondo).

La Roma sta cercando un centrocampista importante, da mettere al fianco di Jordan Veretout, considerato un punto di forza da Paulo Fonseca (nonostante le tante voci di mercato che lo circondano). Serve un regista vero, visto che poi a fare avanti e indietro sarà proprio il francese. Ad oggi il ruolo di ago della bilancia lo svolge Diawara, che è anche piaciuto, ma che la Roma sarebbe pronta in caso a sacrificare per arrivare a Lucas Torreira, considerato l’ideale.

Il piccolo uruguaiano si è imposto proprio in Italia, prima al Pescara e poi alla Sampdoria, da dove ha spiccato il volo verso l’Arsenal a fronte di un investimento dei Gunners di 30 milioni di euro. Essendo passati due anni, il valore a bilancio di Torreira (che aveva firmato un contratto quinquennale a 3 milioni di euro a stagione) è di circa 18 milioni. Dopo un’ottima prima stagione, quest’anno ha faticato con Arteta (giocando comunque alla fine 39 gare), che vuole giocare più in verticale e meno di possesso. Così gli è stato spesso preferito Ceballos e si è poi messa in agenda la sua eventuale cessione per avere i soldi per arrivare a Thomas Partey dell’Atletico Madrid.

Roma e Arsenal stanno anche ragionando sull’eventuale valutazione da dare ad entrambi i giocatori, con Diawara che è stato pagato dalla Roma la scorsa estate 21 milioni ed oggi è a bilancio a circa 17. Più o meno la stessa cifra di Torreira all’Arsenal, cosa che evidentemente aiuterebbe i due club a mettere in piedi l’operazione. Valutando i giocatori una cifra oscillante tra 25 e 30 milioni, per entrambi ci sarebbe un ampio beneficio anche a livello di conti.

Fonte: Gazzetta dello Sport