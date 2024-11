TOTTENHAM-ROMA, i convocati di Ranieri: Saelemaekers torna in lista (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alexis Saelemaekers torna a disposizione di Claudio Ranieri: l’esterno belga, mancato maledettamente in questo avvio di campionato, fa parte dell’elenco dei convocati del tecnico per la partita contro il Tottenham.

In lista anche Paulo Dybala, che oggi ha svolto tutta la seduta in gruppo. Non è ancora invece a disposizione Mario Hermoso. Qui sotto il tweet del club giallorosso con l’elenco completo dei convocati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!