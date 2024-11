ULTIME DA TRIGORIA – Ok Dybala. Ranieri sferza i suoi: “Vediamo chi dorme”. Hummels in conferenza stampa insieme al tecnico (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura per la Roma in vista della partenza per Londra dove domani sera i giallorossi affronteranno il Tottenham nella quinta gara di Europa League.

Si è visto regolarmente in campo Paulo Dybala, che dunque dovrebbe essere a disposizione di mister Ranieri per la partita contro gli inglesi. Il tecnico ha sferzato la squadra: “Vediamo chi dorme”, poi ha bacchettato Konè dopo un errore con un ironico “bonjour…”, quindi ha invitato i calciatori a fare attenzione: “A farsi male ci vuole un secondo, poi a recuperare non lo sappiamo“.

La squadra partirà nel primo pomeriggio per Londra, quindi in serata, intorno alle 20, mister Ranieri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli Spurs. Insieme a lui ci sarà Mats Hummels, destinato a giocare titolare al centro della difesa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

