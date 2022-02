Totti e Ilary Blasi in crisi: imminente l’annuncio della separazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per annunciare la loro separazione: la notizia viene lanciata da Dagospia e ripresa da tutti i principali quotidiani on line, che parlano di una crisi tra i due ormai conclamata.

I due infatti non escono insieme da tempo, ma anzi la showgirl è stata recentemente avvistata nel nuovo ristorante aperto da Briatore in centro con l’ex preparatore di lui e la moglie, e ha finito la serata in locali e party romani, tra cui la storica “Muccassassina”, con il coreografo Luca Tommassini, l’amico con cui a dicembre era in Lapponia (senza Totti).

I due avrebbero avuto un litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo all’inizio del mese di febbraio che li avrebbe fatti allontanare ulteriormente. Ma già negli ultimi mesi c’erano stati segnali di una possibile rottura.

Tra questi il trasloco della mamma di Totti all’Eur, nell’attico dove il giocatore ha vissuto con la moglie e con i figli, era passato sotto silenzio. I primi sussurri, semmai, dopo lo scambio di case: curiosa era la presenza, saltuaria, dell’ex numero 10 a Casal Palocco, nella villa dove viveva la mamma.

E, a quanto pare, erano solo le prove generali del futuro: Totti, scrive Repubblica.it, tornerà lì, vicino al mare, mentre Ilary resterà con i figli nella casa da 600 metri quadrati al Torrino. Se fossero vere le voci che circolano, dunque, siamo solo in attesa di un comunicato congiunto della coppia.

La rottura è arrivata in estate. Gli amici di lui dicono che “Totti si è accorto di tante cose che non aveva notato”. I maligni dicono che lei ha voluto prendere il controllo totale della famiglia e lo aveva allontanato anche dagli amici storici. Dettagli che però, secondo i ben informati, non hanno impedito a Totti recentemente di guardarsi intorno.

Fonte: Repubblica.it / Dagospia.com