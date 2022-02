AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 12:15 – ZANIOLO, NUOVI CONTATTI CON LA JUVE -L’entourage di Zaniolo venerdì era a Torino, proseguono i contatti con la Juventus pronta ad entrare in azione se dovesse tardare ad arrivare ancora il rinnovo del numero 22 con la Roma. Lo riferisce Nicolò Schira della Gazzetta su Twitter.

ORE 10:30 – STRISCIONE PER MOU: “HAI LE CHIAVI DI QUESTA CITTÀ” – Il tifo romanista sempre più compatto intorno a Josè Mourinho. Nella notte è stato affisso uno striscione fuori da Trigoria che recita: “La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città“.

ORE 9:45 – ROMA AL LAVORO SOTTO TRACCIA PER RIFONDARE LA ROSA – I numeri di Mou non cambiano le intenzione dei Friedkin, che con l’allenatore e Pinto sono già al lavoro per rifondare la rosa nel corso del prossimo mercato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 9:20 – “TI HA MANDATO LA JUVE”, MOU RISCHIA LA STANGATA – Continuano a far discutere le parole di Mourinho rivolte a Pairetto durante Roma-Verona. I giornali oggi ricostruiscono il possibile labiale del tecnico all’arbitro, e ora Mou rischia la stangata. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 8:40 – ELSHA E ZANIOLO IN DISCOTECA, MULTA IN ARRIVO – Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca dopo Roma-Verona: la dirigenza della Roma li convoca, possibile multa in arrivo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

