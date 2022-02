Roma, giocatori scontenti per i mancati rinnovi: pressing sugli agenti per cambiare squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giocatori scontenti. E non per i risultati deludenti ottenuti in stagione o per la mancata vittoria contro il Verona domenica scorsa.

Ad agitare i sonni di alcuni calciatori della Roma ci sarebbe il discorso dei mancati rinnovi di contratto deciso dalla proprietà del club giallorosso alla luce della stagione a dir poco mediocre vissuta dalla squadra.

A rivelare la grottesca situazione che si sta vivendo dentro la squadra giallorossa è Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, in un post su Twitter.

Alcuni calciatori stanno mal digerendo di non essere titolari fissi e di non aver ricevuto un adeguamento di contratto sulla scia di Gianluca Mancini, l’unico calciatore che avrebbe già un’intesa sul rinnovo.

Fa molto sorridere che nella #ASRoma ci sia più di un giocatore scontento per il mancato rinnovo di contratto con aumento (sulla scia di Mancini) e per il fatto di non essere un titolare fisso. Pressano i loro procuratori per trovare una nuova squadra… ➡️🚪#calciomercato — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 21, 2022

E per questo gli “scontenti” sono in pressing sui propri procuratori affinché gli trovino una nuova squadra a fine campionato. Compito non semplice, visti i risultati ottenuti sul campo.

