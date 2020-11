Totti, fuga di notizie sul Covid. E dai giornali arrivano notizie opposte sulle sue condizioni

NOTIZIE AS ROMA – Una fuga di notizie quella che c’è stata ieri sulle condizioni di salute di Francesco Totti. Il fatto che il Capitano fosse stato colpito dal Coronavirus era una notizia che circolava ormai da giorni, ma il giocatore sperava che la cosa non venisse resa pubblica volendo lui darne l’annuncio una volta guarito.

E invece nella giornata di ieri il sito “romanews” ha, non si sa bene per quale motivo, deciso di infrangere il segreto e di rendere nota la cosa. La notizia di Totti positivo al Covid19 ha fatto subito il giro del mondo, rilanciata da tutte le principali testate italiana ed estere. Contagiate anche la mamma Fiorella, la moglie Ilary e la cognata Melory.

Oggi sui giornali poi ci sono versioni completamente differenti sulle condizioni di salute di Totti: per Leggo (F. Balzani) la situazione è piuttosto complicata tanto che il virus “sta rovinando la vita di Francesco“, descritto come sofferente per la febbre alta e un forte stato di debolezza fin dalla scorsa settimana. L’ex 10 giallorosso ieri avrebbe addirittura avuto un “leggero peggioramento“, tale però da non necessitare un ricovero.

Diametralmente opposta la versione de Il Messaggero (U. Trani) che parla di un Totti in miglioramento. Il Capitano ha accusato febbre, stanchezza e tosse da martedì scorso, ma la situazione è sotto controllo e il giocatore sta meglio, tanto che da ieri non ha più febbre. Insomma, tanti voci e parecchio confuse. Proprio quello che Francesco Totti avrebbe voluto evitare tenendo privato il suo stato di salute.

Fonti: Leggo / Il Messaggero