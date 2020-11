La Roma non si ferma: arriva il Cluj, ma la priorità di Fonseca è la corsa Champions

AS ROMA NEWS – Il tour de force di metà ottobre-inizio novembre sta per concludersi in questo weekend: la Roma dopodomani sarà di nuovo di scena in Europa League, contro i rumeni del Cluj, e poi affronterà il Genoa prima della nuova pausa per le Nazionali.

Due partite che segneranno il primo intertempo stagionale. La gara di giovedì chiude infatti le tre partite di andata del girone A e può dare un indirizzo importante al raggruppamento: la Roma al momento è al comando a quota 4 proprio con il Cluj e una vittoria metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Fonseca però continuerà con il turnover. La strada è segnata: priorità al campionato, troppo importante per la Roma e per il tecnico riuscire ad arrivare in Champions. Quindi avanti con le rotazioni in Europa League, almeno fino al termine di un girone tutt’altro che proibitivo: il portoghese è convinto che basterà anche la Roma 2 per riuscire a passare alla fase finale della competizione europea.

Per questo motivo giovedì contro il Cluj rivedremo Pau Lopez, Fazio, Villar, Cristante, Carles Perez e Borja Mayoral. I big entreranno nel caso di necessità, e giocheranno solo un pezzo di gara. Fonseca punta a farli riposare in vista di Genoa-Roma: un risultato positivo a Marassi proietterebbe i giallorossi nelle parti alte della classifica. Con gennaio sempre più alle porte. E a quel punto i rinforzi potrebbero fare la differenza.

Giallorossi.net – F. Turacciolo