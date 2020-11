“ON AIR!” – BERSANI: “Se il Milan è da scudetto, lo è anche la Roma”, MAGNI: “C’è troppo scarto tra i titolari e le riserve”, LO MONACO: “Peccato per Pastore, poteva essere un valore aggiunto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma deve imparare a entrare bene in campo, perchè se becchi il gol nei primi minuti finisci per complicarti subito una partita. E poi l’altro aspetto da migliorare è quello di dover incrementare la percentuale di finalizzazione delle occasioni create: perchè altrimenti, dopo aver prodotto tutta una serie di palle gol, ti metti nelle condizioni magari di incassare gol all’88esimo e mortificare una giornata nella quale hai dimostrato di essere nettamente superiore all’avversario…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma non sarà un’eccellenza, ma di eccellenze al momento in campionato non ne vedo. La Roma, delle prime otto in classifica, è quella che ha segnato di meno. Questa p una squadra che deve imparare a essere feroce nel chiudere le partite, perchè dopo puoi gestire anche meglio la rosa. La Roma sta convincendo anche al turnover di Fonseca…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non so quanto turnover riuscirà a fare stavolta Paulo Fonseca in Europa League. Scelta ce n’è in difesa, ma da altre parti non so quanta scelta avrai. Secondo me lì davanti, oltre a Borja Mayoral che dovrebbe giocare, non so che turnover può fare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ampio turnover in Europa League per dare priorità al campionato? Io sono d’accordo. La Roma non si può permettere di andare in Champions quest’anno, soprattutto con questo campionato. In questo momento se non cogli l’attimo saresti un pazzo, per cui io sono stradaccordo a snobbare l’Europa League per arrivare tra le prime quattro. Arrivare in Champions sarà vitale per la Roma e anche per il povero Friedkin, che insomma due soldi ce li ha messi e vorrà rientrare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “C’è troppo scarto tra la squadra titolare e le seconde linee. Che non devono essere a livello di Pedro e di Dzeko, ma lo scarto non deve essere eccessivo. Sono preoccupato da alcuni giocatori in alcuni ruoli chiavi che se entrano devono dare garanzie: parole del centravanti di riserva, di Carles Perez, che ha dei grandi numeri ma deve trovare continuità all’interno della partita, e poi a centrocampo Cristante e Diawara ancora non si capiscono…”

Dario Bersani (Rete Sport): “In Italia gli over 30 la fanno da padroni, significa che il contorno non è molto cresciuto altrimenti avrebbero fatto più fatica. Ronaldo e Ibra, nonostante il Covid, sono tornati subito ad essere troppo superiori agli altri. E allora o sono fenomeni a livello assoluto, oppure è il livello della Serie A che si sta abbassando…Milan da scudetto? Aspetto, perchè non so se possono continuare a questo ritmo, e credo che le altre cominceranno a tenere un altro passo. E se il Milan è da scudetto, lo è allora anche la Roma. Il confronto diretto lo abbiamo visto… Ma al momento non penso che lo siano né l’una né l’altra. Poi è ancora troppo presto per dirlo. Ma già essere qui a fare un discorso del genere, di una Roma competitiva, in qualche modo ci conforta…”

Marco Juric (Rete Sport): “Roma come il Milan? Prima di dirlo aspetto ancora di vedere una vittoria con le grandi, perchè contro i rossoneri non hai vinto e contro la Juve non hai vinto. Il Milan ha già battuto l’Inter… Mi mancano ancora degli indizi per pensare che la Roma sia una squadra che può lottare per il vertice…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Pastore potrebbe essere un valore aggiunto per questa Roma, ma bisogna vedere se sta bene. Aveva fatto vedere grandi cose a Palermo, e poi a Parigi i primi due anni. Ma non trova più il modo di allenarsi con continuità. Ora è arrivato a sei mesi di inattività, e si potrebbe arrivare a una rescissione unilaterale del contratto, ci si sta avvicinando alla scadenza. Purtroppo si è persa la magia del suo calcio, che a sprazzi aveva anche fatto vedere qui a Roma. Ma se un giocatore non è assistito dalla miglior condizione, non può esprimersi… Guardate Karsdorp, in un momento che sembra entrato in una buona condizione sta facendo vedere cose che prima gli erano negate…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Con Mirante titolare al posto di Olsen e Pau Lopez la Roma sarebbe andata in Champions. Fonseca? Nessuno deve sentirsi rilassato, la tensione fa bene. I giallorossi hanno una difesa di ventenni, centrocampisti di 25 anni e attacco di trentenni. Il fattore determinante è la differenza che stanno facendo Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Certo, affidarsi a un trio così senza mettere in conto qualche problema, è dura…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fonseca aveva voglia e necessità di acquisti in difesa, è per questo che sono arrivati giocatori. Pedro fa ancora la differenza, anche se non so quanto possa durare. Lui, Mkhitaryan e Dzeko hanno una qualità di gioco differente, hanno un’alchimia perfetta. E dietro non ci sono giocatori statici. Fonseca ha trovato la medicina, quello che voleva gli è venuto…”

